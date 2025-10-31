Samsung и Nvidia построят крупную фабрику искусственного интеллекта

Фабрика станет частью глобальной инфраструктуры Samsung и будет подключена к ее производственным площадкам по всему миру.

Корпорации Samsung Electronics и Nvidia в рамках нового этапа партнерства планируют построить фабрику искусственного интеллекта, которая интегрирует технологии ИИ на всех этапах производства полупроводников, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что этот проект станет ключевой частью соглашения между компаниями о поставках микросхем и направлен на значительное ускорение разработки и производства чипов, мобильных устройств и робототехники.

В рамках инициативы Samsung развернет более 50 тысяч графических процессоров Nvidia, которые обеспечат работу систем машинного обучения для оптимизации процессов проектирования, контроля качества и автоматизации производства.

В компании подчеркивают, что фабрика ИИ «Samsung интегрирует все этапы создания полупроводников — от дизайна и тестирования до управления оборудованием — в единую интеллектуальную сеть».

Фабрика станет частью глобальной инфраструктуры Samsung и будет подключена к ее производственным площадкам по всему миру, включая предприятия в США. Это позволит компании осуществлять мониторинг и оптимизацию производственных процессов в реальном времени, а также сократить расходы и повысить эффективность.

Помимо использования ИИ в аналитике данных и контроле качества, Samsung планирует применять роботизированную платформу Nvidia, ранее разработанную для гуманоидной робототехники и промышленной автоматизации.

