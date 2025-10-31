Практика судов
Samsung и Nvidia построят крупную фабрику искусственного интеллекта

23:36, 31 октября 2025
Фабрика станет частью глобальной инфраструктуры Samsung и будет подключена к ее производственным площадкам по всему миру.
Корпорации Samsung Electronics и Nvidia в рамках нового этапа партнерства планируют построить фабрику искусственного интеллекта, которая интегрирует технологии ИИ на всех этапах производства полупроводников, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что этот проект станет ключевой частью соглашения между компаниями о поставках микросхем и направлен на значительное ускорение разработки и производства чипов, мобильных устройств и робототехники.

В рамках инициативы Samsung развернет более 50 тысяч графических процессоров Nvidia, которые обеспечат работу систем машинного обучения для оптимизации процессов проектирования, контроля качества и автоматизации производства.

В компании подчеркивают, что фабрика ИИ «Samsung интегрирует все этапы создания полупроводников — от дизайна и тестирования до управления оборудованием — в единую интеллектуальную сеть».

Фабрика станет частью глобальной инфраструктуры Samsung и будет подключена к ее производственным площадкам по всему миру, включая предприятия в США. Это позволит компании осуществлять мониторинг и оптимизацию производственных процессов в реальном времени, а также сократить расходы и повысить эффективность.

Помимо использования ИИ в аналитике данных и контроле качества, Samsung планирует применять роботизированную платформу Nvidia, ранее разработанную для гуманоидной робототехники и промышленной автоматизации.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

