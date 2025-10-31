Лувр посилить захист від зламу та протаранювання до кінця року

За словами очільниці Мінкульту, ризики крадіжок недооцінювали понад 20 років.

Міністерка культури Франції Рашида Даті заявила про встановлення в Луврі нових систем захисту від зламу чи протаранювання транспортними засобами до кінця 2025 року. Про це повідомляє BFMTV.

Запровадять обов’язкову регулярну підготовку для співробітників, відповідальних за безпеку, та завершать аудит ризиків для експонатів.

Розслідування пограбування виявило хронічну недооцінку ризиків.

«Понад 20 років ризики вторгнення і крадіжок системно недооцінювалися», – сказала Даті.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин.

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

Додамо, французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів.

Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею.

Також у Франції затримали п’ятьох підозрюваних у гучному пограбуванні Лувру.

