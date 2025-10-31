Лувр усилит защиту от взлома и протараннивания до конца года

По словам главы Минкульта, риски краж недооценивались более 20 лет.

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила об установке в Лувре новых систем защиты от взлома или протараннения транспортными средствами до конца 2025 года. Об этом сообщает BFMTV.

Введут обязательную регулярную подготовку для сотрудников, ответственных за безопасность, и завершат аудит рисков для экспонатов.

Расследование ограбления выявило хроническую недооценку рисков.

«Более 20 лет риски вторжения и краж системно недооценивались», — сказала Дати.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов.

После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей.

Также во Франции задержали пятерых подозреваемых в громком ограблении Лувра.

