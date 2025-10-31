Ford відкликає майже 80 тисяч авто через несправності дверей і ліхтарів

Ford відкликає F-150 Lightning і Flex.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ford Motor відкликає 79 781 автомобіль у США через ризик від’єднання внутрішніх панелей біля передніх дверей та виходу з ладу задніх ліхтарів. Про це в п’ятницю повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA), передає Reuters.

Відкликання охоплює 14 843 пікапів F-150 Lightning BEV через проблему з задньою світловою панеллю та 64 938 автомобілів Ford Flex через дефект дверних панелей.

Окремо відкликають майже 34 481 одиниць відремонтованих коробок передач 10R80 як запасних частин для деяких Ford і Lincoln.

Раніше Ford відкликав 227 006 авто через бульбашки в лобовому склі та нещільні рами сидінь, а в середу – 175 000 через дефлектори люка в SUV Expedition, Navigator та пікапах серії F. Загалом майже півмільйона відкликань за тиждень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.