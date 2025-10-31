Ford отзывает почти 80 тысяч автомобилей из-за неисправности дверей и фонарей

Ford отзывает F-150 Lightning и Flex.

Ford Motor отзывает 79 781 автомобиль в США из-за риска отсоединения внутренних панелей у передних дверей и выхода из строя задних фонарей. Об этом в пятницу сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA), передает Reuters.

Отзыв охватывает 14 843 пикапа F-150 Lightning BEV из-за проблемы с задней световой панелью и 64 938 автомобилей Ford Flex из-за дефекта дверных панелей.

Отдельно отзывают почти 34 481 единиц отремонтированных коробок передач 10R80 в качестве запасных частей для некоторых Ford и Lincoln.

Ранее Ford отозвал 227 006 автомобилей из-за пузырей в лобовом стекле и неплотных рам сидений, а в среду – 175 000 из-за дефлекторов люка в SUV Expedition, Navigator и пикапах серии F. Всего почти полмиллиона отзывов за неделю.

