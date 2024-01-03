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НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности

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НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности

16:24, 3 января 2024
Изменение подходов к проверке деклараций будет способствовать большей эффективности НАПК, потому что к ответственности будут привлечены больше чиновников.
НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности
Источник фото: НАПК
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В 2024 году фактически каждая декларация – в той или иной форме – попадет под проверку Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), поскольку НАПК меняет подходы к их проверке. Это увеличит и количество должностных лиц, в отношении которых будет принято решение о привлечении к ответственности. Такой прогноз сделал заместитель председателя НАПК Артем Сытник.

Так, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», декларациям чиновников отныне после автоматической проверки будут присваивать коэффициенты риска, а охват полными проверками будет значительно шире.

Каждая декларация пройдет автоматическую проверку – сверку с государственными реестрами и базами данных. Затем декларация оценивается на предмет необоснованных активов. То есть, она проходит испытание формулой незаконного обогащения. Если разногласий и признаков необоснованных активов нет, эта декларация считается прошедшей автоматическую проверку.

Однако это не означает, что декларация прошла полную проверку – она просто получит минимальный коэффициент риска. После автоматической проверки декларант о результате в своем кабинете получает соответствующее уведомление.

Вместе с тем если декларация не прошла автоматическую проверку, это еще не означает, что декларант будет нести ответственность. Каждой такой декларации будут присваиваться коэффициенты риска. Чем выше коэффициент риска – тем больше шансов, что эта декларация попадет в полную проверку.

НАПК же, в первую очередь, будет заниматься теми декларациями, которые имеют более высокий коэффициент риска, и отсюда и процент реагирования по декларациям, по которым проведут полную проверку, будет гораздо выше, чем когда в НАПК применяли старый подход.

Впрочем, успешное прохождение автоматической проверки вовсе не означает, что НАПК не сможет вернуться к такой декларации и провести впоследствии полную проверку, если будет, например, информация от правоохранительных органов.

«В рейтинге рискованности деклараций может оказаться, например, одновременно член Правительства и работник пожарной службы, у которого есть, скажем, три квартиры, происхождение которых оно не может объяснить. То есть, здесь должность не является определяющей, а определяющим именно коэффициент рискованности декларации в части возможных необоснованных активов, которые просматриваются в ходе анализа этой декларации», - отметил Артем Сытник.

Таким образом, фактически каждая декларация будет охвачена контролем НАПК. И, как минимум, она пройдет проверку через сверку с данными реестров государственных органов. Затем, в зависимости от результата, эта декларация получит коэффициент риска.

«Поскольку, в первую очередь, будут проверяться декларации с высоким коэффициентом риска, то эффективность реагирования НАПК – фактических проверок, которые имеют определенное продолжение в виде привлечения к ответственности, существенно увеличится, поскольку мы не просто будем сплошным порядком проверять декларации определенных должностных лиц, а будем проверять декларации, имеющие самый высокий коэффициент рискованности», - объяснил заместитель председателя НАПК.

Напомним, закон в предыдущей редакции предусматривал «обязательную полную проверку» относительно широкого перечня «высоких» должностей – Президент, члены Кабмина, парламента, руководители госорганов и т.п., но исходя из ограниченного ресурса НАПК и огромного массива деклараций, в НАПК успевали проверить только (условно) тысячу деклараций.

«В основном, полная проверка проводилась в отношении одних и тех же лиц, потому что после окончания кампании декларирование все шло по кругу. Мы начинали с Президента и спускались дальше по иерархии декларантов.

Фактически более 99% деклараций не были охвачены системным контролем со стороны НАПК. Эти декларации попадали в поле зрения НАПК только после обращения по поводу нарушений декларанта (а его декларация могла находиться в «нижнем» пуле, до которого никогда не доходила эта обязательная полная проверка), либо после журналистских расследований, либо материалов правоохранительных органов, в частности НАБУ. Тогда проводилась полная проверка», – отметил Артем Сытник.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что НАПК разграничило ложь в декларациях и «ошибку»: если чиновник предоставил неверные данные менее чем на 302 тысячи грн, ему не будет угрожать наказание.

Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что только 30% чиновников заполнили декларации правильно и получат «подарок под елку».

Кроме того, НАПК сообщило, что будут автоматизированно проверяться декларации, имеющие наименьший показатель рейтинга риска и содержащие данные, которые могут быть проверены автоматизированно.

«Судебно-юридическая газета» также писала, что в НАПК разъяснили, как разобраться с тем, что сказано в справке по результатам автоматизированной проверки декларации.

Автор: Наталя Мамченко 

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