В Одесской области чиновник Укртрансбезопасности зарабатывал миллионы на поборах с зернотрейдеров

По данным ГБР, он организовал заработок на пропуске фур с зерном, не соответствующим габаритно-весовым нормам.

Фото: ГБР

В Одесской области разоблачили и задержали чиновника Укртрансбезопасности, который организовал заработок на пропуске фур с зерном, не соответствовавшим габаритно-весовым нормам. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Отмечается, что он поставил на поток заработок на весовых комплексах Уктрансбезопасности на всех основных транспортных развязках Одесщины. За беспрепятственный проезд грузовика с превышенным допустимым весом он брал с перевозчиков тысячу гривен. Среди них деньги платили практически все зернотрейдеры, которые перевозили продукцию в порты Одесщины.

По данным ГБР, ежемесячно сотрудник дорожного контроля таким образом зарабатывал по меньшей мере миллион гривен.

Его задержали 2 января. В настоящее время устанавливается полный круг причастных к сделке должностных лиц Уктрансбезопасности.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностными лицами и избрании меры пресечения.

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