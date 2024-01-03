На Одещині посадовець Укртрансбезпеки заробляв мільйони на поборах із зернотрейдерів

За даними ДБР, він організував заробіток на пропуску фур з зерном, що не відповідали габаритно-ваговим нормам.

Фото: ДБР

На Одещині викрили та затримали посадовця Укртрансбезпеки, який організував заробіток на пропуску фур з зерном, що не відповідали габаритно-ваговим нормам. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Зазначається, що він поставив на потік заробіток на вагових комплексах Уктрансбезпеки на всіх основних транспортних розв’язках Одещини. За безперешкодний проїзд вантажівки з перевищеною допустимою вагою він брав з перевізників тисячу гривень. У тому числі гроші платили практично всі зернотрейдери, які перевозили продукцію в порти Одещини.

За даними ДБР, щомісячно співробітник дорожнього контролю таким чином «заробляв» щонайменше мільйон гривень.

Його затримали 2 січня. Наразі встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців Уктрансбезпеки.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовими особами та обрання запобіжного заходу.

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