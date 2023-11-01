Декларування відновлено: у НАЗК нагадали, як заповнити декларацію покроково

Відеоінструкції щодо заповнення розділів, щоб подати її без помилок.

Джерело фото: nazk.gov.ua

У Національному агентстві з питань запобігання корупції нагадали, як заповнювати декларацію. Фахівці опублікували відеоінструкції щодо заповнення розділів, щоб подати її без помилок.

Водночас там зазначили, що Законом зменшено обсяг інформації, яку потрібно зазначити у розділі 12.1 декларації. Тепер не потрібно відображати номери банківських рахунків (IBAN), а лише установу в якій вони відкриті, а також відомості про третіх осіб, які відкрили рахунок або мають право ним розпоряджатися.

Також у НАЗК зазначили, що наразі працюють над забезпеченням можливості декларанту не відображати відомості про номери рахунків у чинній формі декларації. Про забезпечення такої технічної можливості мають повідомити додатково.

Відеоінструкції:

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