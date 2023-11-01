Декларування відновлено: у НАЗК нагадали, як заповнити декларацію покроково

У Національному агентстві з питань запобігання корупції нагадали, як заповнювати декларацію. Фахівці опублікували відеоінструкції щодо заповнення розділів, щоб подати її без помилок.
Водночас там зазначили, що Законом зменшено обсяг інформації, яку потрібно зазначити у розділі 12.1 декларації. Тепер не потрібно відображати номери банківських рахунків (IBAN), а лише установу в якій вони відкриті, а також відомості про третіх осіб, які відкрили рахунок або мають право ним розпоряджатися.
Також у НАЗК зазначили, що наразі працюють над забезпеченням можливості декларанту не відображати відомості про номери рахунків у чинній формі декларації. Про забезпечення такої технічної можливості мають повідомити додатково.
Відеоінструкції:
- Розділ 1: Вид декларації та звітний період
- Розділ 2.1: Інформація про суб’єкта декларування
- Розділ 2.2: Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
- Розділ 3: Об’єкти нерухомості
- Розділ 4: Об’єкти незавершеного будівництва
- Розділ 5: Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
- Розділ 6: Цінне рухоме майно-транспортні засоби
- Розділ 7: Цінні папери
- Розділ 8: Корпоративні права
- Розділ 9: Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї
- Розділ 10: Нематеріальні активи
- Розділ 11: Доходи, у тому числі подарунки
- Розділ 12: Грошові активи
- Розділ 12.1: Банківські рахунки та фінансові установи
- Розділ 13: Фінансові зобов’язання
- Розділ 14: Видатки та правочини суб’єкта декларування
- Розділ 15: Робота за сумісництвом суб’єкта декларування
- Розділ 16: Входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів організацій
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