Декларирование возобновлено: в НАПК напомнили, как заполнить декларацию пошагово

Видеоинструкции по заполнению разделов, чтобы представить ее без ошибок.

Источник фото: nazk.gov.ua

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции напомнили, как заполнять декларацию. Специалисты опубликовали видеоинструкции по заполнению разделов, чтобы представить ее без ошибок.

В то же время, там отметили, что Законом уменьшен объем информации, которую нужно указать в разделе 12.1 декларации. Теперь не нужно отображать номера банковских счетов (IBAN), а только учреждение, в котором они открыты, а также сведения о третьих лицах, которые открыли счет или имеют право им распоряжаться.

Также в НАПК отметили, что работают над обеспечением возможности декларанту не отражать сведения о номерах счетов в действующей форме декларации. Об обеспечении такой технической возможности должны сообщить дополнительно.

Видеоинструкции:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.