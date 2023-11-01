Декларирование возобновлено: в НАПК напомнили, как заполнить декларацию пошагово

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции напомнили, как заполнять декларацию. Специалисты опубликовали видеоинструкции по заполнению разделов, чтобы представить ее без ошибок.
В то же время, там отметили, что Законом уменьшен объем информации, которую нужно указать в разделе 12.1 декларации. Теперь не нужно отображать номера банковских счетов (IBAN), а только учреждение, в котором они открыты, а также сведения о третьих лицах, которые открыли счет или имеют право им распоряжаться.
Также в НАПК отметили, что работают над обеспечением возможности декларанту не отражать сведения о номерах счетов в действующей форме декларации. Об обеспечении такой технической возможности должны сообщить дополнительно.
Видеоинструкции:
- Розділ 1: Вид декларації та звітний період
- Розділ 2.1: Інформація про суб’єкта декларування
- Розділ 2.2: Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
- Розділ 3: Об’єкти нерухомості
- Розділ 4: Об’єкти незавершеного будівництва
- Розділ 5: Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
- Розділ 6: Цінне рухоме майно-транспортні засоби
- Розділ 7: Цінні папери
- Розділ 8: Корпоративні права
- Розділ 9: Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї
- Розділ 10: Нематеріальні активи
- Розділ 11: Доходи, у тому числі подарунки
- Розділ 12: Грошові активи
- Розділ 12.1: Банківські рахунки та фінансові установи
- Розділ 13: Фінансові зобов’язання
- Розділ 14: Видатки та правочини суб’єкта декларування
- Розділ 15: Робота за сумісництвом суб’єкта декларування
- Розділ 16: Входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів організацій
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