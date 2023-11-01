Оплата работы сотруднику с нефиксированным рабочим временем: что нужно знать

Минимальная продолжительность рабочего времени сотрудника, выполняющего работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, в течение календарного месяца составляет 32 часа.

В Государственной службе по вопросам труда объяснили, начисляется ли заработная плата работнику с нефиксированным рабочим временем, не выполнявшим работу в течение календарного месяца.

Отмечается, что минимальная продолжительность рабочего времени сотрудника, выполняющего работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, в течение календарного месяца составляет 32 часа.

Если работник в течение календарного месяца выполнял работу менее 32 часов, ему должна быть выплачена заработная плата не менее чем за 32 часа рабочего времени в соответствии с условиями оплаты труда, определенными трудовым договором (часть 12 статьи 21-1 Кодекса законов о труде Украины).

Ранее мы писали, может ли работник с нефиксированным рабочим временем работать еще и у другого работодателя.

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