Может ли работник с нефиксированным рабочим временем работать еще и у другого работодателя: ответ

Гоструда отвечает, что да, может.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли работник с нефиксированным рабочим временем работать еще и у другого работодателя.

Так, работник имеет право реализовать свои способности к производительному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

Согласно нормам ст. 21-1 КЗоТ работодатель не может запрещать или препятствовать работнику, выполняющему работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, выполнять работу по другим трудовым договорам.

Таким образом, в трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем запрещается устанавливать условие запрета работнику выполнять работу по другим трудовым договорам.

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