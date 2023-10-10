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  1. В Україні

Чи може працівник з нефіксованим робочим часом працювати ще й у іншого роботодавця: відповідь

07:20, 10 жовтня 2023
Держпраці відповідає, що так, може.
Чи може працівник з нефіксованим робочим часом працювати ще й у іншого роботодавця: відповідь
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи може працівник з нефіксованим робочим часом працювати ще й у іншого роботодавця.

Так, працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Відповідно до норм ст. 21-1 КЗпП роботодавець не може забороняти або перешкоджати працівникові, що виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за іншими трудовими договорами.

Таким чином, у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом забороняється встановлювати умову щодо заборони працівникові виконувати роботу за іншими трудовими договорами.

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