Нарушила комендантский час и имела наркотики: во Львове задержали 20-летнюю девушку

20-летняя девушка имела при себе 20 свертков и два цветных пакетика с кристаллическим порошком.

Фото: полиция

Во Львове патрульные во время проверки автомобилей в комендантский час обнаружили у 20-летней женщины свертки с подозрительными веществами. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Во время комендантского часа на улице Стрыйской патрульной остановили автомобиль Renault Logan.

За рулем находился 48-летний мужчина. С ним в автомобиле была 20-летняя пассажирка.

Обоим гражданам была проведена поверхностная проверка. У молодой женщины обнаружили пакет, в котором было 20 свертков в изоляционной ленте и два цветных пакетика с кристаллическими порошкообразными веществами.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Вещества изъяли на экспертизу.

Женщина была доставлена в отдел полиции для установления обстоятельств.

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