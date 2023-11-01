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Хозяйственный суд Киева наложил на истца штраф 13,4 тысяч грн за попытку манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями

15:58, 1 ноября 2023
Суд признал действия истца злоупотреблением процессуальными правами – такими, что совершены с целью манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями и фактически сводятся к «избранию» судьи, который будет осуществлять рассмотрение дела.
Хозяйственный суд Киева наложил на истца штраф 13,4 тысяч грн за попытку манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями
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Хозяйственный суд Киева сообщил, что наложил на истца штраф за то, что тот был намерен сманипулировать автоматизированным распределением дел между судьями.

Как отметили в суде, определением от 30 октября 2023 года по делу №910/16518/23 возвращено исковое заявление и взыскано с истца в доход Государственного бюджета Украины штраф в размере 13 420 грн.

Судом установлено, что 19 октября истец подал в суд. После определения состава суда подал заявление об отзыве иска для устранения ошибок и неточностей.

Определением суда от 23 октября (подписанным КЭП судьи в 16:32) иск возвращен без рассмотрения.

24 октября (до 11 часов утра) истец повторно обратился в суд с аналогичным иском (содержание тождественно ранее отозванному).

После определения автоматизированной системой состава суда в 12:21, истцом в 16:19 подано заявление об отзыве иска.

«Механизм злоупотребления процессуальными правами сводится к тому, что лицо, стремящееся к достижению определенных правовых последствий, совершает процессуальные действия (бездействие), внешне «схожие» на юридические факты, с которыми закон связывает наступление определенных последствий.

Оценив данные обстоятельства, суд признал действия истца злоупотреблением процессуальными правами – совершенными с целью манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями и такими, что фактически сводятся к «избранию» судьи, который будет осуществлять рассмотрение дела, предметом которого является истребование имущества из владения Государственной организации Государственного агентства резерва Украины.

В связи с этим иск и заявление о его отзыве возвращены судом без рассмотрения на основании ст. 43 ХПК Украины. Применены к истцу меры процессуального принуждения в виде взыскания в Государственный бюджет штрафа в размере 13 420 грн», - рассказали в суде.

Автор: Наталья Мамченко

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