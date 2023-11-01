На Волыни суд обязал женщину демонтировать элементы утепления и пристройку с памятника архитектуры

Женщина решила утеплить фасад здания и достроить тамбур без разрешений.

Фото: Волынская областная прокуратура

На Волыни суд обязал хозяйку квартиры в помещении бывшей почтовой станции демонтировать утепление с фасада, сообщает Волынская областная прокуратура.

Оказалось, что женщина не получала никаких разрешений на проведение работ, хотя должна была это сделать, ведь станция является памятником архитектуры национального значения.

Речь идет о почтовой станции ХІХ ст. в селе Копачевка Луцкого района. Во времена Советского Союза в ней работала амбулатория, а во времена независимости помещение выкупили три человека, поэтому сейчас здание находится в частной собственности.

Напомним, в марте 2023 года волынские медиа сообщили о том, что одна из владелиц помещения почтовой станции приступила к ремонтным работам, из-за которых аутентичный вид памятника архитектуры может быть потерян.

Прокуроры выяснили, что охранный договор на памятник с Луцкой районной государственной администрацией женщина не заключила и никаких разрешений на проведение работ нет.

Вмешавшись в ситуацию, прокуроры добились обязательства владелицы заключить охранный договор на объект культурного наследия, которым будут установлены гарантии его сохранения, и привести памятник в состояние, существовавшее до проведения ремонтных работ.

Напомним, что киевлянка, самовольно построившая коммерческий объект на коммунальной земле, предстанет перед судом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.