Киевлянка незаконно достроила до квартиры помещение и продала ее

Киевлянка, самовольно построившая коммерческий объект на коммунальной земле, предстанет перед судом.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве направлен в суд обвинительный акт в отношении киевлянки по обвинению в самовольном строительстве зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, киевлянка, имея в собственности 2-х комнатную квартиру по ул. Покатила в Святошинском районе г. Киева, вывела ее из жилого фонда и в течение октября – декабря 2021 года, без каких-либо разрешительных документов, самовольно достроила вплотную к дому помещения площадью 77 кв.м., объединив его в одно целое с имеющейся квартирой.

«В дальнейшем фигурантка продала указанный объект как коммерческую недвижимость третьему лицу, обогатившись за счет самовольно занятой коммунальной земли», - говорится в сообщении.

Теперь ей грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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