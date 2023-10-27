На Днепропетровщине мужчина строил теплицу из опор дорожных знаков

18 металлических опор и 31 дорожный знак правоохранители обнаружили во дворе местного жителя.

Источник фото: полиция Днепропетровской области / Facebook

На Днепропетровщине полицейские разоблачили мужчину, который строил теплицу из опор дорожных знаков. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Так, в течение двух месяцев в полицию поступило несколько обращений от службы автомобильных дорог о краже знаков. По словам заявителей, во время проведения дорожных ремонтных работ на трассе начали исчезать только что установленные элементы организации безопасного движения.

18 металлических опор и 31 дорожный знак правоохранители обнаружили во дворе местного жителя. Для поиска похищенного имущества использовали аэроразведку с квадрокоптером.

Как пояснил мужчина, металлические трубы он использовал для строительства теплиц на огороде.

По данному факту следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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