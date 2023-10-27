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  1. В Україні

На Дніпропетровщині чоловік будував теплицю з опор дорожніх знаків

23:40, 27 жовтня 2023
18 металевих опор та 31 дорожній знак правоохоронці виявили на подвір’ї місцевого жителя.
На Дніпропетровщині чоловік будував теплицю з опор дорожніх знаків
Джерело фото: поліція Дніпропетровської області / Facebook
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На Дніпропетровщині поліцейські викрили чоловіка, який будував теплицю з опор дорожніх знаків. Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Так, протягом двох місяців до поліції надійшло декілька звернень від служби автомобільних доріг про крадіжки знаків. За словами заявників, під час проведення дорожніх ремонтних робіт на трасі почали зникати щойно встановлені елементи організації безпечного руху.

18 металевих опор та 31 дорожній знак правоохоронці виявили на подвір’ї місцевого жителя. Для пошуку викраденого майна використовували аеророзвідку з квадрокоптером.

Як пояснив чоловік, металеві труби він використовував для будівництва теплиць на городі.

За даним фактом слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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