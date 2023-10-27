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  1. В Україні

У податковій пояснили особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання вживаних товарів

21:50, 27 жовтня 2023
У випадках коли платник ПДВ здійснює діяльність з постачання вживаних товарів, придбаних у неплатників ПДВ, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.
У податковій пояснили особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання вживаних товарів
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Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання вживаних товарів.

Зазначається, що відповідно до п. 189.3 ст. 189 Податкового кодексу, у разі якщо платник податку на додану вартість (далі – податок) провадить підприємницьку діяльність з постачання вживаних товарів (комісійну торгівлю), що прийняті за договором комісії в осіб, не зареєстрованих як платники податку, базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку.

У випадках коли платник податку здійснює діяльність з постачання вживаних товарів, придбаних у осіб, не зареєстрованих як платники податку, за договорами, що передбачають перехід права власності на такі товари, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів, визначена у порядку, встановленому цим розділом.

Датою збільшення податкових зобов'язань платника податку є дата, визначена за правилами, встановленими п. 187.1 ст. 187 ПКУ.

При цьому ціна продажу вживаного транспортного засобу визначається:

  • для осіб, не зареєстрованих як платники податку, - виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче ринкової вартості такого засобу, розрахованої суб'єктом оціночної діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до закону;
  • для платників податку - виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін.

Для цілей цього розділу вживаними товарами вважаються товари, що були в користуванні не менше року та придатні для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту, а також транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу.

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