Чи треба ставити новий штамп про реєстрацію у паспорт старого зразка після перейменування вулиці: пояснення

У Державній міграційній службі відповіли на питання громадян, які можуть виникати після перейменування вулиць.

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У людей часто виникають питання: чи потрібно змінювати документи після перейменування вулиць. У Державній міграційній службі України пояснили, що документи, що посвідчують особу, міняти не потрібно, а також надали відповіді ще на низку питань, які хвилюють громядян у зв'язку з перейменуванням вулиць.

- Якщо паспорт старого зразка (у вигляді книжечки), чи треба ставити новий штамп про реєстрацію?

Ні, не потрібно. Відповідно до Закону України відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) / зняте із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи під час здійснення органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (зокрема до паспорта громадянина України), або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться.

- Чи треба міняти виписку про реєстрацію, якщо паспорт у вигляді ІD-картки?

Документом, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час його формування, є витяг із реєстру територіальної громади.

Для отримання витягу особа може звернутися як до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг, так і згенерувати його через застосунок «Дія», після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

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