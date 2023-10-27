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Нужно ли ставить новый штамп о регистрации в паспорт старого образца после переименования улицы: объяснение

16:46, 27 октября 2023
В Государственной миграционной службе ответили на вопросы граждан, которые могут возникать после переименования улиц.
Нужно ли ставить новый штамп о регистрации в паспорт старого образца после переименования улицы: объяснение
Изображение: freepik.com
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У людей часто возникают вопросы: нужно ли менять документы после переименования улиц. В Государственной миграционной службе Украины объяснили, что документы, удостоверяющие личность, менять не нужно, а также ответили еще на ряд вопросов, которые волнуют граждан в связи с переименованием улиц.

- Если паспорт старого образца (в виде книжечки), нужно ли ставить новый штамп о регистрации?

Нет не нужно. В соответствии с Законом Украины сведения о зарегистрированном месте жительства (нахождении) / снятое с зарегистрированного места жительства (нахождение) лица при осуществлении органом регистрации соответствующего регистрационного действия в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины (в том числе в паспорт гражданина Украины), или документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус, не вносятся.

- Нужно ли менять выписку о регистрации, если паспорт в виде ID-карты?

Документом, подтверждающим сведения о месте жительства (нахождения) лица или информацию об отсутствии таких сведений на дату и время его формирования, является выписка из реестра территориального общества.

Для получения выписки лицо может обратиться как в орган регистрации или центр предоставления административных услуг, так и сгенерировать его через приложение «Дія», после прохождения электронной идентификации и аутентификации.

Выписки из реестра территориального общества, полученные в электронной или бумажной форме, имеют одинаковую юридическую силу.

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