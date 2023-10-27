На Киевщине перед судом предстанет 55-летний мужчина, обвиняемый в развращении и изнасиловании несовершеннолетних

Будут судить мать и 55-летнего мужчину.

Источник фото: facebook.com/UA.National.Police

На Киевщине направлен в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего жителя Киевской области по обвинению в торговле людьми, изнасиловании, сексуальном насилии, развращении несовершеннолетних, а также изготовлении и хранении детской порнографии. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

«В течение двух лет фигурант развращал и насиловал несовершеннолетнюю девочку, а над несовершеннолетним парнем совершал сексуальное насилие. На момент совершения преступления ей было 13 лет, а ему - 11. Такие «услуги» своих детей мать, которая каждый раз добровольно передавала их извращенцу, оценивала в 100-200 грн», - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, у полиции пишут, что обвиняемый фиксировал акты развращения, изнасилования и сексуального насилия в отношении детей на телефон, и хранил контент для удовлетворения собственных сексуальных потребностей.

За такие действия матери грозит наказание до 15 лет, а обвиняемому – до пожизненного лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.