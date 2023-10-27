На Київщині перед судом постане 55-річний чоловік, обвинувачений у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх

Судитимуть матір і 55-річного чоловіка.

Джерело фото: facebook.com/UA.National.Police

На Київщині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного мешканця Київської області за обвинуваченням у торгівлі людьми, зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбещенні неповнолітніх, а також виготовленні та зберіганні дитячої порнографії. Про повідомляє Національна поліція України.

«Протягом двох років фігурант розбещував і ґвалтував неповнолітню дівчинку, а над неповнолітнім хлопцем здійснював сексуальне насильство. На момент скоєння злочину їй було 13 років, а йому — 11. Такі «послуги» своїх дітей матір, яка кожного разу добровільно передавала їх збоченцю, оцінювала в 100-200 грн», - сказано у повідомленні поліції.

Крім того, у поліції пишуть, що обвинувачений фіксував акти розбещення, ґвалтування та сексуального насильства стосовно дітей на телефон, та зберігав контент для задоволення власних сексуальних потреб.

За такі дії матері загрожує покарання до 15 років, а обвинуваченому — до довічного позбавлення волі.

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