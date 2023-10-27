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  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання щодо відрядження суддів до Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області

16:28, 27 жовтня 2023
Подання про відрядження до Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області можуть внести до ВРП.
ВККС розгляне питання щодо відрядження суддів до Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області 2 суддів. Про це йдеться у пресслужбі ВККС.

Розгляд питання відбуватиметься 22 листопада 2023 року о 13 год 00 хв у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).       

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова або електронна.

Документи може бути подано суддею особисто або надіслано поштою (у тому числі електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

з понеділка до четверга з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 16 год 00 хв;

у п’ятницю з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 15 год 00 хв.

Скановані зображення паперових документів, направлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх направлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує відповідне надсилання.

Судді, які бажають надіслати документи електронною поштою, повинні направити на електронну адресу Комісії згоду та інші матеріали у вигляді електронного документу (підписані кваліфікованим електронним підписом).

Раніше ми писали, що ВККС допустила до конкурсу кандидатів на 35 посад суддів місцевих судів.

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