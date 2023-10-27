До чого призведе підвищення тарифів на електроенергію: подробиці

В Україні планують удвічі підвищити тарифи на електроенергію.

Повідомлення щодо наміру компанії «Укренерго» подвоїти тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії від 2024 року викликало хвилювання серед українців. Різка зміна цін може призвести до серйозних наслідків для української економіки, віддавши відчутні удари не лише по підприємствах, але й по кожному громадянину. Зокрема, ця ініціатива від «Укренерго» загрожує українській оборонній галузі, – повідомив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Він зазначив, що багато українських підприємств вже зараз мають важкості з оплатою енергоресурсів, оскільки вартість електроенергії постійно зростає. Проте з підвищенням тарифів, запропонованим «Укренерго», підприємствам доведеться платити ще більше вже з наступного року.

Слід відзначити, що компанія «Укренерго» уже підвищила тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії цього року: тариф на передачу зросла на 40%, а тариф на диспетчеризацію - на 54%. Проте, здається, це ще не задовольнило керівництво компанії, яке вирішило подвоїти тарифи до нинішнього рівня.

Питання підвищення тарифів на електроенергію стає надзвичайно актуальним для громадян і підприємств в Україні, і спостерігачі та економісти уважно слідкують за розвитком подій в цій сфері.

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