Східний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантних посад

Суд шукає провідного спеціаліста статистичного відділу і інспекторів І та ІІ категорій відділу документального забезпечення та контролю.

Фото: eag.court.gov.ua

Східний апеляційний господарський суд повідомив, що в апараті суду наявні вакантні посади. Про це йдеться у пресслужбі суду.

Серед них:

- провідний спеціаліст статистичного відділу

Вимоги: вища освіта, досвід роботи не обов’язково.

- інспектори І та ІІ категорій відділу документального забезпечення та контролю (канцелярія)

Вимоги: вища освіта, середня спеціальна. Досвід роботи не обов’язково.

«Запрошуємо бажаючих надсилати резюме на адресу електронної пошти: [email protected] із зазначенням у темі листа назви вакансії на яку ви претендуєте.

За детальною інформацією просимо звертатися за телефонами: (095) 502-69-89; (068) 987-84-60», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад.

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