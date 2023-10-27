Східний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантних посад

Східний апеляційний господарський суд повідомив, що в апараті суду наявні вакантні посади. Про це йдеться у пресслужбі суду.
Серед них:
- провідний спеціаліст статистичного відділу
Вимоги: вища освіта, досвід роботи не обов’язково.
- інспектори І та ІІ категорій відділу документального забезпечення та контролю (канцелярія)
Вимоги: вища освіта, середня спеціальна. Досвід роботи не обов’язково.
«Запрошуємо бажаючих надсилати резюме на адресу електронної пошти: [email protected] із зазначенням у темі листа назви вакансії на яку ви претендуєте.
За детальною інформацією просимо звертатися за телефонами: (095) 502-69-89; (068) 987-84-60», - сказано у повідомленні.
Раніше ми писали, що Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад.
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