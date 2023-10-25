Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад

Суд шукає двох головних спеціалістів.

Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є дві вакантні посади. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Серед них:

- Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення

- Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;

У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» № 2259- ІХ від 12.05.2022 року, для призначення на посади державної служби у період дії правового режиму воєнного стану проходити конкурсний відбір не потрібно.

«Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 30.10.2023 року включно.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 273-34-98, 249-79-29», - сказано у повідомленні.

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