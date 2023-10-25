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  1. У світі

Парламент Угорщини відмовився розглянути заявку Швеції на вступ до НАТО, — ЗМІ

15:33, 25 жовтня 2023
Наступний можливий час для голосування за ратифікацію буде під час парламентської сесії, яка розпочнеться 6 листопада.
Парламент Угорщини відмовився розглянути заявку Швеції на вступ до НАТО, — ЗМІ
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Парламент Угорщини відхилив пропозицію провести голосування щодо заявки Швеції на вступ до НАТО, що ще більше відтермінувало приєднання північної країни до Альянсу. Рішення прийнято 24 жовтня. Про це повідомляє AP.

Видання зазначає, що Угорщина є головною перешкодою на шляху до вступу Швеції в НАТО після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав до парламенту країни протокол про схвалення її приєднання.

Керівна партія Угорщини «Фідес» на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, що має більшість у парламенті, з липня 2022 року гальмує схвалення заявки Швеції, стверджуючи, що політики Стокгольма говорять «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині.

За словами депутата від опозиційної партії Демократичної коаліції Агнес Вадаї, депутати заблокували пропозицію про призначення голосування. Наступний можливий час для голосування за ратифікацію буде під час парламентської сесії, яка розпочнеться 6 листопада.

Агентство додало, що угорські офіційні особи неодноразово казали, що їхня країна не буде останньою країною, яка підтримає заявку Швеції на вступ до Альянсу.

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