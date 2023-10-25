Парламент Венгрии отказался рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО, — СМИ

Следующее возможное время для голосования за ратификацию будет на парламентской сессии, которая начнется 6 ноября.

Парламент Венгрии отклонил предложение о проведении голосования по заявке Швеции на вступление в НАТО, что еще больше отсрочило присоединение северной страны к Альянсу. Решение было принято 24 октября. Об этом сообщает AP.

Издание отмечает, что Венгрия является главным препятствием на пути вступления Швеции в НАТО после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в парламент страны протокол об одобрении ее присоединения.

Правящая партия Венгрии «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, имеющая большинство в парламенте, с июля 2022 года тормозит одобрение заявки Швеции, утверждая, что политики Стокгольма говорят «откровенную ложь» о состоянии демократии в Венгрии.

По словам депутата от оппозиционной партии Демократической коалиции Агнес Вадаи, депутаты заблокировали предложение о назначении голосования. Следующее возможное время для голосования за ратификацию будет на парламентской сессии, которая начнется 6 ноября.

Агентство добавило, что венгерские официальные лица не раз говорили, что их страна не будет последней страной, которая поддержит заявку Швеции на вступление в Альянс.

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