В Киеве и двух областях энергетиков перевели в усиленный режим

Из-за непогоды энергетики будут работать в усиленном режиме.

Фото: Минэнерго

Энергетики ДТЭК переведены в усиленный режим в Киеве, Киевской и Одесской областях. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

По данным синоптиков, сегодня, 25 октября, в течение всего дня будет непогода. Поэтому энергетики будут работать в усиленном режиме, чтобы в случае аварий как можно быстрее ликвидировать их.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач", - напомнили в ДТЭК.

Ранее сообщалось, применяются ли в Украине графики отключений электроэнергии.

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