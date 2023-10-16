Применяются ли в Украине графики отключений электроэнергии: ответ Минэнерго

Разговоры в соцсетях о якобы применении графиков отключений света – неправдивы.

В Украине сейчас достаточно для обеспечения потребностей граждан электроэнергии, производимой электростанциями в стране. Разговоры в соцсетях о якобы применении графиков отключений света - неправдивы, сообщает Министерство энергетики.

"В последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии", - говорится в сообщении.

В ведомстве опровергли такие сообщения, отметив, что ограничения электроснабжения "пока не предусмотрены ни в одной из областей страны".

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - говорится в заявлении.

В Минэнерго заявили, что такие отключения возможны "исключительно в случае массированных вражеских обстрелов" и, как следствие, повреждений энергетического оборудования.

Другим фактором, при котором возможны отключения света, являются технологические нарушения при непогоде.

"Энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону", – рассказали в Минэнерго.

Напомним, что в компании ДТЭК подчеркнули, что графики отключений размещены на сайте весь год.

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