Подсистему Электронный суд обновили: что было внедрено

В Электронном суде реализована доступность медиа-файлов и архивов с записями судебных заседаний в мобильном приложении єСуд и восстановлена отправка сообщения в мобильное приложение о документах из судов по оптимизированному алгоритму.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило детали о последнем обновлении подсистемы Электронный суд.

Реализовано:

Единый реестр адвокатов Украины (ЕРАУ) – изменен алгоритм получения токена и механизм инициализации при входе в кабинет;

Для определения исполняющего обязанности руководителя по ЕГР добавлена еще ключевая фраза «исполняющая обязанности»;

Возобновлена отправка сообщения в мобильное приложение о документах из судов по оптимизированному алгоритму;

Реализована доступность медиа-файлов и архивов с записями судебных заседаний в мобильном приложении єСуд и корпоративном API в случае уплаты судебного сбора за получение технической фиксации судебного заседания.

Исправлено:

Ошибка отправки сообщений о поступлении документов по делам представителям по доверенности на судопроизводство

Оптимизирован алгоритм отправки сообщений в кабинет и по корпоративному API о поступивших документах от сторон

Ошибка передачи информации по уплате исполнительных документов в АСДС

Проблема доставки документов, поступивших от суда с неуказанным типом.

Ранее сообщалось, как будет действовать суд при отсутствии с 18 октября у заявителя электронного кабинета, - разъяснение.

Проверить наличие электронного кабинета у пользователя можно по ссылке.

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