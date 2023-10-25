В Житомирской области суд постановил передать автомобиль в пользование ВСУ

Автомобиль был изъят в ходе выдачи дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства, поскольку в сервисном центре были обнаружены признаки подделки идентификационного номера кузова.

иллюстративное фото из открытых источников

Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области постановил передать автомобиль в пользование Вооруженным Силам Украины.

12 января 2022 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о наложении ареста на автомобиль, изъятый в ходе выдачи дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства, поскольку в Территориальном сервисном центре работниками экспертной службы были выявлены признаки подделки идентификационного номера кузова.

17 октября 2023 года в суд поступило ходатайство об отмене ареста, наложенного постановлением следственного судьи на автомобиль, с целью передачи последнего в пользование Вооруженным Силам Украины, ссылаясь на то, что до настоящего времени ни одному лицу не сообщено о подозрении, и в связи с тем, что по указу Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 на территории Украины введено военное положение.

Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области постановил удовлетворить ходатайство и отменить наложенный арест с последующей передачей автомобиля в пользование ВСУ.

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