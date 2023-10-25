На Житомирщині суд постановив передати автомобіль у користування ЗСУ

Автомобіль був вилучений в ході видачі дублікату свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, оскільки в сервісному центрі було виявлено ознаки підробки ідентифікаційного номеру кузова.

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Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області постановив передати автомобіль у користування Збройним Силам України.

12 січня 2022 року суд задовольнив клопотання прокурора щодо накладення арешту на автомобіль, який був вилучений в ході видачі дублікату свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, оскільки в Територіальному сервісному центрі працівниками експертної служби було виявлено ознаки підробки ідентифікаційного номеру кузова, пише пресслужба суду.

17 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді на автомобіль, з метою передачі останнього у користування Збройним Силам України, посилаючись на те, що до теперішнього часу жодній особі не повідомлено про підозру, та у зв’язку з тим, що за указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України введено воєнний стан.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області постановив задовольнити клопотання та скасувати накладений арешт з подальшою передачею автомобіля у користування ЗСУ.

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