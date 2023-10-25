Является ли льготой неуплата платы за заминированные земельные участки, не являющиеся объектом налогообложения: ответ ГНС

Земельные участки, определенные ст. 283 НКУ, не является объектом обложения земельным налогом.

Государственная налоговая служба разъяснила, является ли льготой неуплата платы за заминированные земельные участки, не являющиеся объектом налогообложения.

Так, подпунктом 17.1.4 НКУ предусмотрено, что налогоплательщик вправе пользоваться налоговыми льготами при наличии оснований в порядке, установленном НКУ.

Согласно п. 30.2 НКУ основаниями для предоставления налоговых льгот являются особенности, характеризующие определенную группу налогоплательщиков, вид их деятельности, объект налогообложения или характер и общественное значение осуществляемых ими расходов.

Налоговые льготы определены в Справочнике льгот, являющихся потерями доходов бюджета, и Справочнике других налоговых льгот, размещенных на вебпортале ГНС по ссылке: Главная/Справочники, Реестры, Перечни/Справочники/Справочники льгот.

Статьей 282 НКУ определен перечень льгот по уплате земельного налога, а ст. 283 НКУ перечень земельных участков, не подлежащих налогообложению земельным налогом.

В частности, согласно п. 283.2 НКУ не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном НКУ.

К объектам обложения земельным налогом согласно п.п. 270.1.1 НКУ относятся:

земельные участки, находящиеся в собственности;

земельные доли (паи), находящиеся в собственности;

земельные участки государственной и коммунальной собственности, которые находятся во владении на праве постоянного пользования.

Поскольку земельные участки определены ст. 283 НКУ, не является объектом налогообложения земельным налогом, поэтому положения по неуплате земельного налога за земельные участки (в том числе непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами), определены ст. 283 НКУ, не считаются льготой и не включены в справочники льгот.

При этом за земельные участки, которые не подлежат налогообложению в соответствии со ст. 283 НКУ, не представляются налоговые декларации по плате за землю.

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