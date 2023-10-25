Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Является ли льготой неуплата платы за заминированные земельные участки, не являющиеся объектом налогообложения: ответ ГНС

19:09, 25 октября 2023
Земельные участки, определенные ст. 283 НКУ, не является объектом обложения земельным налогом.
Является ли льготой неуплата платы за заминированные земельные участки, не являющиеся объектом налогообложения: ответ ГНС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Государственная налоговая служба разъяснила, является ли льготой неуплата платы за заминированные земельные участки, не являющиеся объектом налогообложения.

Так, подпунктом 17.1.4 НКУ предусмотрено, что налогоплательщик вправе пользоваться налоговыми льготами при наличии оснований в порядке, установленном НКУ.

Согласно п. 30.2 НКУ основаниями для предоставления налоговых льгот являются особенности, характеризующие определенную группу налогоплательщиков, вид их деятельности, объект налогообложения или характер и общественное значение осуществляемых ими расходов.

Налоговые льготы определены в Справочнике льгот, являющихся потерями доходов бюджета, и Справочнике других налоговых льгот, размещенных на вебпортале ГНС по ссылке: Главная/Справочники, Реестры, Перечни/Справочники/Справочники льгот.

Статьей 282 НКУ определен перечень льгот по уплате земельного налога, а ст. 283 НКУ перечень земельных участков, не подлежащих налогообложению земельным налогом.

В частности, согласно п. 283.2 НКУ не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном НКУ.

К объектам обложения земельным налогом согласно п.п. 270.1.1 НКУ относятся:

  • земельные участки, находящиеся в собственности;
  • земельные доли (паи), находящиеся в собственности;
  • земельные участки государственной и коммунальной собственности, которые находятся во владении на праве постоянного пользования.

Поскольку земельные участки определены ст. 283 НКУ, не является объектом налогообложения земельным налогом, поэтому положения по неуплате земельного налога за земельные участки (в том числе непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами), определены ст. 283 НКУ, не считаются льготой и не включены в справочники льгот.

При этом за земельные участки, которые не подлежат налогообложению в соответствии со ст. 283 НКУ, не представляются налоговые декларации по плате за землю.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду