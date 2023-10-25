Підсистему Електронний суд оновили: що було впроваджено

У Електронному суді реалізовано доступність медіа-файлів та архівів із записами судових засідань у мобільному додатку єСуд та відновлено відправку повідомлення в мобільний додаток про документи з судів за оптимізованим алгоритмом.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило деталі щодо останнього оновлення підсистеми Електронний суд.

Реалізовано:

Єдиний реєстр адвокатів України (ЄРАУ) – змінено алгоритм отримання токену та механізм ініціалізації при входу до кабінету;

Для визначення виконуючого обов’язки керівника за ЄДР додано ще ключову фразу «виконує обов'язки»;

Відновлено відправку повідомлення в мобільний додаток про документи з судів за оптимізованим алгоритмом;

Реалізовано доступність медіа-файлів та архівів із записами судових засідань у мобільному додатку єСуд та корпоративному АПІ у випадку сплати судового збору за отримання технічної фіксації судового засідання.

Виправлено:

Помилку надсилання повідомлень про надходження документів по справам представникам по довіреності на судочинство

Оптимізовано алгоритм відправки повідомлень в кабінет та за корпоративним АПІ про документи, що надійшли від сторін

Помилку передачі інформації по сплаті виконавчих документів до АСДС

Проблему доставки документів, які надійшли від суду з невказаним типом.

Раніше ми писали, як діятиме суд в разі відсутності з 18 жовтня у заявника електронного кабінету, - роз’яснення.

Перевірити наявність електронного кабінету у користувача можна за посиланням.

Ще ми писали, як подати вторинну заяву по справі.

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