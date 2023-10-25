Підсистему Електронний суд оновили: що було впроваджено

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило деталі щодо останнього оновлення підсистеми Електронний суд.
Реалізовано:
Єдиний реєстр адвокатів України (ЄРАУ) – змінено алгоритм отримання токену та механізм ініціалізації при входу до кабінету;
Для визначення виконуючого обов’язки керівника за ЄДР додано ще ключову фразу «виконує обов'язки»;
Відновлено відправку повідомлення в мобільний додаток про документи з судів за оптимізованим алгоритмом;
Реалізовано доступність медіа-файлів та архівів із записами судових засідань у мобільному додатку єСуд та корпоративному АПІ у випадку сплати судового збору за отримання технічної фіксації судового засідання.
Виправлено:
Помилку надсилання повідомлень про надходження документів по справам представникам по довіреності на судочинство
Оптимізовано алгоритм відправки повідомлень в кабінет та за корпоративним АПІ про документи, що надійшли від сторін
Помилку передачі інформації по сплаті виконавчих документів до АСДС
Проблему доставки документів, які надійшли від суду з невказаним типом.
Раніше ми писали, як діятиме суд в разі відсутності з 18 жовтня у заявника електронного кабінету, - роз’яснення.
Перевірити наявність електронного кабінету у користувача можна за посиланням.
Ще ми писали, як подати вторинну заяву по справі.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.