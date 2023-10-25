У Києві та двох областях енергетиків перевели у посилений режим

Через негоду енергетики будуть працювати у посиленому режимі.

Фото: Міненерго

Енергетики ДТЕК переведені у посилений режим у Києві, Київській та Одеській областях. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.



За даними синоптиків, сьогодні, 25 жовтня, впродовж всього дня вируватиме негода. Через це енергетики будуть працювати у посиленому режимі, щоб у разі аварій якомога швидше ліквідовувати їх.



"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередач", - нагадали у ДТЕК.

Раніше повідомлялося, чи застосовуються в Україні графіки відключень електроенергії.

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