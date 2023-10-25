Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет двух главных специалистов.

Соломенский районный суд Киева сообщил, что в суде есть две вакантные должности. Об этом говорится на официальном сайте суда.

Среди них:

- Главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях

- Главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;

В связи со вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения» № 2259-IX от 12.05.2022 года, для назначения на должности государственной службы в период действия правового режим военного положения проходить конкурсный отбор не нужно.

«Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять на электронный адрес: [email protected]

Документы принимаются до 30.10.2023 включительно.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 273-34-98, 249-79-29», - говорится в сообщении.

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