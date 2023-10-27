Восточный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет ведущего специалиста статистического отдела и инспекторов I и II категорий отдела документального обеспечения и контроля.

Фото: eag.court.gov.ua

Восточный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что в аппарате суда есть вакантные должности. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Среди них:

- ведущий специалист статистического отдела

Требования: высшее образование, опыт работы не обязательно.

- инспекторы I и II категорий отдела документального обеспечения и контроля (канцелярия)

Требования: высшее образование, среднее специальное. Опыт работы не обязательно.

«Приглашаем желающих отправлять резюме по адресу электронной почты: [email protected] с указанием в теме письма названия вакансии на которую вы претендуете.

За подробной информацией просим обращаться по телефонам: (095) 502-69-89; (068) 987-84-60», - говорится в сообщении.

Ранее Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантных должностей.

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