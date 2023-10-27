Сливали из локомотивов «Укрзализныци» топливо на 1,5 млн гривен: разоблачена межрегиональная преступная группа

Нацполиция разоблачила преступную схему, злоумышленники которой похищали топливо во время движения локомотивов и на станциях.

В Украине разоблачили деятельность межрегиональной преступной группы, которая вывозила топливо из локомотивов "Укрзализныци" и совершила кражу на сумму 1,5 миллиона гривен, - сообщает Национальная полиция Украины.

Организатором этой схемы оказался 32-летний житель Винницкой области, который привлек к преступной деятельности своего отца, дежурного одного из моторвагонных депо "Укрзализныци". При его поддержке удалось привлечь 11 человек, преимущественно машинистов и их помощников со станций Винницкой и Черкасской областей.

Злоумышленники похищали топливо во время движения локомотивов и на станциях. Затем это топливо хранилось и продавалось на черном рынке по сниженной цене. За один выход на "работу" злоумышленники сливали до трех тонн горючего, которое после этого сбывали. Чтобы скрыть свою деятельность, они вносили недостоверные данные в официальные документы по использованию горючего и вмешивались в работу двигателей для экономии горючего.

По предварительным подсчетам, злоумышленники вывели более 1,5 миллиона гривен и нанесли значительные убытки "Укрзализныце". По результатам следствия и обысков, проведенных совместно с представителями Аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци", все 11 человек были подвергнуты процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора.

Все подозреваемые подлежат подозрению и избраны меры пресечения. Шесть из них остаются под стражей, а санкция статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

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