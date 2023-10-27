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Зливали з локомотивів «Укрзалізниці» пальне на 1,5 млн гривень: викрито міжрегіональну злочинну групу

22:19, 27 жовтня 2023
Нацполіція викрила злочинну схему, зловмисники якої викрадали пальне під час руху локомотивів та на станціях.
Зливали з локомотивів «Укрзалізниці» пальне на 1,5 млн гривень: викрито міжрегіональну злочинну групу
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В Україні викрили діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка вивозила пальне із локомотивів «Укрзалізниці» та здійснила крадіжку на суму 1,5 мільйона гривень, – повідомляє Національна поліція України.

Організатором цієї схеми виявився 32-річний мешканець Вінницької області, який залучив до злочинної діяльності свого батька, чергового одного з моторвагонних депо «Укрзалізниці». За його підтримки вдалося залучити 11 осіб, переважно машиністів та їх помічників зі станцій Вінницької та Черкаської областей.

Зловмисники викрадали пальне під час руху локомотивів та на станціях. Потім це пальне зберігалося та продавалося на чорному ринку за зниженою ціною. За один вихід на «роботу» зловмисники зливали до трьох тонн пального, яке після цього збували. Щоб приховати свою діяльність, вони вносили недостовірні дані до офіційних документів щодо використання пального та втручалися в роботу двигунів для економії пального.

За попередніми підрахунками, зловмисники вивели понад 1,5 мільйона гривень і спричинили значні збитки «Укрзалізниці». За результатами слідства та обшуків, проведених спільно з представниками Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки «Укрзалізниці», всі 11 осіб були піддані процесуальному керівництву Офісу Генерального прокурора.

Усі підозрювані підлягають підозрі та обрані запобіжні заходи. Шість з них залишаються під вартою, а санкція статті Кримінального кодексу України передбачає покарання до 12 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

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