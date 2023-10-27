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  1. В Украине

К чему приведет повышение тарифов на электроэнергию: подробности

22:38, 27 октября 2023
В Украине планируют вдвое повысить тарифы на электроэнергию.
К чему приведет повышение тарифов на электроэнергию: подробности
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Сообщение о намерении компании "Укрэнерго" удвоить тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии с 2024 года вызвало волнение среди украинцев. Резкое изменение цен может привести к серьезным последствиям для украинской экономики, отдав ощутимые удары не только по предприятиям, но и по каждому гражданину. В частности, эта инициатива от "Укрэнерго" угрожает украинской оборонной отрасли, - сообщил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Он отметил, что многие украинские предприятия уже сейчас имеют трудности с оплатой энергоресурсов, поскольку стоимость электроэнергии постоянно растет. Однако с повышением тарифов, предложенным "Укрэнерго", предприятиям придется платить еще больше уже со следующего года.

Следует отметить, что компания "Укрэнерго" уже повысила тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии в этом году: тариф на передачу вырос на 40%, а тариф на диспетчеризацию - на 54%. Однако, кажется, это еще не удовлетворило руководство компании, которое решило удвоить тарифы до нынешнего уровня.

Вопрос повышения тарифов на электроэнергию становится чрезвычайно актуальным для граждан и предприятий в Украине, и наблюдатели и экономисты внимательно следят за развитием событий в этой сфере.

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