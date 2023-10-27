В налоговой объяснили особенности налогообложения НДС операций по поставке подержанных товаров

В случаях когда плательщик НДС осуществляет деятельность по поставке подержанных товаров, приобретенных у неплательщиков НДС, базой налогообложения является положительная разница между ценой продажи и ценой приобретения таких товаров.

Отдел коммуникаций с общественностью управления информационного взаимодействия ГУ ГНС в Днепропетровской области напоминает особенности обложения НДС операций по поставке подержанных товаров.

Отмечается, что согласно п. 189.3 ст. 189 Налогового кодекса, в случае если плательщик налога на добавленную стоимость (далее – налог) осуществляет предпринимательскую деятельность по поставке б/у товаров (комиссионную торговлю), принятых по договору комиссии у лиц, не зарегистрированных в качестве плательщиков налога, базой налогообложения является комиссионное вознаграждение такого плательщика налога.

В случаях когда налогоплательщик осуществляет деятельность по поставке б/у товаров, приобретенных у лиц, не зарегистрированных как налогоплательщики, по договорам, предусматривающим переход права собственности на такие товары, базой налогообложения является положительная разница между ценой продажи и ценой приобретения таких товаров, определенная в порядке, установленном настоящим разделом.

Датой увеличения налоговых обязательств плательщика налога является дата, определенная по правилам, установленным п. 187.1 ст. 187 НКУ.

При этом цена продажи подержанного транспортного средства определяется:

для лиц, не зарегистрированных в качестве плательщиков налога, - исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже рыночной стоимости такого средства, рассчитанной субъектом оценочной деятельности, уполномоченным осуществлять оценку в соответствии с законом;

для плательщиков налога – исходя из договорной (контрактной) стоимости, но не ниже обычных цен.

Для целей этого раздела б/у товарами считаются товары, которые были в пользовании не менее года и пригодны для дальнейшего пользования в неизменном состоянии или после ремонта, а также транспортные средства, не подпадающие под определение нового транспортного средства.

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