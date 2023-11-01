Новая административная процедура: Минюст подготовил онлайн-курс о предстоящих изменениях

Онлайн-курс поможет госслужащим, должностным лицам и судьям разобраться с новыми правилами, процедурами и своевременно подготовиться к вступлению закона в действие.

С 15 декабря 2023 года вступает в силу закон "Об административной процедуре", устанавливающий новый порядок взаимодействия государства и органов местного самоуправления с гражданами и бизнесом почти во всех сферах отношений.

В связи с этим Министерство юстиции подготовило онлайн-курс "Общая административная процедура", призванный помочь государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления, судьям административных судов, специалистам из частного сектора получить необходимые знания и подготовиться к предстоящим изменениям.

"Видеолекции помогут разобраться с новыми правилами, процедурами и вовремя подготовиться к вступлению закона в действие в декабре следующего года.

На кого распространяется действие общей административной процедуры, как применить новые правила на практике, начать административное производство и подготовить акт, кого можно считать "заинтересованным лицом" и как решить коллизии с другими законами?

Ответы на эти и многие другие вопросы можно узнать благодаря 12 кратким лекциям от лучших украинских экспертов. Вдобавок к каждому видео подготовлены текстовые материалы с примерами, а также удобные тесты для закрепления знаний", — говорится в сообщении Минюста.

Отмечается, что курс будет полезен:

публичным служащим;

должностным лицам местного самоуправления;

судьям административных судов;

специалистам частного сектора;

всем, кто работает в сфере предоставления административных услуг.

После успешного прохождения всех тем, участники получат сертификат и 0,2 кредита ЕКТС, который засчитывается публичным служащим и должностным лицам местного самоуправления как самообразование, сообщили в ведомстве.

Записаться на курс, а также узнать больше о темах и спикерах можно по ссылке.

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