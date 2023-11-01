Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Адвокаты попытались «выбить» судью из процесса, однако пока неудачно

Впрочем, вопрос конфликта в судебном процессе все же никуда не делся.

Верховный Суд заключил, можно ли считать деловую репутацию руководства банка небезупречной в случае наличия в ЕРДР информации об уголовном производстве

Коллегия судей Верховного Суда отметила, что только внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных действий руководителей АО КБ «ПриватБанк», в понимании статьи 62 Конституции Украины, не может расцениваться как готовность таких лиц совершить коррупционное правонарушение.

Возбуждение производства о банкротстве никак не отменяет обязанности по регистрации налоговых накладных, - Верховный Суд

Верховный Суд высказал позицию об ответственности за нарушение своевременности регистрации налоговых накладных предприятием, в отношении которого начато производство о признании банкротом и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Экс-заместителю председателя Службы судебной охраны Александру Гавришуку сообщено о подозрении из-за переправки уклонистов границу, - ОГП

В Офисе Генпрокурора рассказали, что бывший заместитель председателя Службы судебной охраны предоставлял уклонистам документы от подконтрольных юридических лиц о том, что они водители-перевозчики гуманитарных грузов.

Вместо соцвыплат людям с инвалидностью предлагают предоставлять услугу по обустройству рабочего места, - министр соцполитики объяснила детали

На всех социальных выплат не хватит, потому что международная поддержка имеет свойство иссякать, и к послевоенному восстановлению должны быть привлечены все, - министр социальной политики Оксана Жолнович пояснила, почему пора менять подходы к льготам от государства.

  1. В Украине

Новая административная процедура: Минюст подготовил онлайн-курс о предстоящих изменениях

10:08, 1 ноября 2023
Онлайн-курс поможет госслужащим, должностным лицам и судьям разобраться с новыми правилами, процедурами и своевременно подготовиться к вступлению закона в действие.
Новая административная процедура: Минюст подготовил онлайн-курс о предстоящих изменениях
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

С 15 декабря 2023 года вступает в силу закон "Об административной процедуре", устанавливающий новый порядок взаимодействия государства и органов местного самоуправления с гражданами и бизнесом почти во всех сферах отношений.

В связи с этим Министерство юстиции подготовило онлайн-курс "Общая административная процедура", призванный помочь государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления, судьям административных судов, специалистам из частного сектора получить необходимые знания и подготовиться к предстоящим изменениям.

"Видеолекции помогут разобраться с новыми правилами, процедурами и вовремя подготовиться к вступлению закона в действие в декабре следующего года.

На кого распространяется действие общей административной процедуры, как применить новые правила на практике, начать административное производство и подготовить акт, кого можно считать "заинтересованным лицом" и как решить коллизии с другими законами?

Ответы на эти и многие другие вопросы можно узнать благодаря 12 кратким лекциям от лучших украинских экспертов. Вдобавок к каждому видео подготовлены текстовые материалы с примерами, а также удобные тесты для закрепления знаний", — говорится в сообщении Минюста.

Отмечается, что курс будет полезен:

  • публичным служащим;
  • должностным лицам местного самоуправления;
  • судьям административных судов;
  • специалистам частного сектора;
  • всем, кто работает в сфере предоставления административных услуг.

После успешного прохождения всех тем, участники получат сертификат и 0,2 кредита ЕКТС, который засчитывается публичным служащим и должностным лицам местного самоуправления как самообразование, сообщили в ведомстве.

Записаться на курс, а также узнать больше о темах и спикерах можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео