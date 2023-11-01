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Нова адміністративна процедура: Мін’юст підготував онлайн-курс щодо майбутніх змін

10:08, 1 листопада 2023
Онлайн-курс допоможе держслужбовцям, посадовим особам і суддям розібратися з новими правилами, процедурами та вчасно підготуватися до вступу закону в дію.
Нова адміністративна процедура: Мін’юст підготував онлайн-курс щодо майбутніх змін
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З 15 грудня 2023 року набирає чинності закон "Про адміністративну процедуру", який встановлює новий порядок взаємодії держави та органів місцевого самоврядування з громадянами та бізнесом майже в усіх сферах відносин.

У звязку з цим Міністерство юстиції підготувало онлайн-курс «Загальна адміністративна процедура», покликаний допомогти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, суддям адміністративних судів, фахівцям із приватного сектору здобути необхідні знання та підготуватись до майбутніх змін.

«Відеолекції допоможуть розібратися з новими правилами, процедурами та вчасно підготуватися до вступу Закону в дію у грудні наступного року.

На кого поширюється дія загальної адміністративної процедури, як застосувати нові правила на практиці, як розпочати адміністративне провадження та підготувати акт, кого можна вважати «заінтересованою особою» і як вирішити колізії з іншими законами?

Відповіді на ці та багато інших запитань можна дізнатися завдяки 12 коротким лекціям від найкращих українських експертів. Додатково до кожного відео підготовлені текстові матеріали з прикладами, а також зручні тести для закріплення знань», — йдеться у повідомленні Мін’юсту. 

Зазначається, що курс буде корисним для: 

  • публічних службовців; 
  • посадових осіб місцевого самоврядування;
  • суддів адміністративних судів;
  • фахівців приватного сектору;
  • усіх, хто працює в сфері надання адміністративних послуг.

Після успішного проходження всіх тем, учасники отримають сертифікат та 0,2 кредиту ЄКТС, що зараховується публічним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування як самоосвіта, повідомили у відомстві. 

Записатися на курс, а також дізнатися більше про теми та спікерів можна за посиланням.

Раніше ми писали, що змінить закон про адміністративну процедуру. 

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