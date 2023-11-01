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  1. В Україні

На Волині суд зобов'язав жінку демонтувати елементи утеплення та прибудову з пам'ятки архітектури

22:26, 1 листопада 2023
Жінка вирішила утеплити фасад будівлі і добудувати тамбур без жодних дозволів.
На Волині суд зобов'язав жінку демонтувати елементи утеплення та прибудову з пам'ятки архітектури
Фото: Волинська обласна прокуратура
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На Волині суд зобов’язав власницю квартири в приміщенні колишньої поштової станції демонтувати утеплення з фасаду, повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Виявилось, що жінка не брала жодних дозволів на проведення робіт, хоча повинна була це зробити, адже станція є пам’яткою архітектури національного значення.

Йдеться про поштову станцію ХІХ ст. у селі Копачівка Луцького району. У часи Радянського Союзу в ній працювала амбулаторія, а в часи незалежності приміщення викупили троє людей, тож нині будівля перебуває у приватній власності.

Нагадаємо, у березні 2023 року волинські медіа повідомили про те, що одна із власниць приміщення поштової станції розпочала ремонтні роботи, через які автентичний вигляд пам'ятки архітектури може бути втрачений.

Прокурори з'ясували, що охоронний договір на пам'ятку із Луцькою районною державною адміністрацією жінка не уклала і жодних дозволів на проведення робіт не має.

Втрутившись у ситуацію, прокурори домоглися зобов'язання власниці укласти охоронний договір на об'єкт культурної спадщини, яким будуть встановлені гарантії його збереження, та привести пам'ятку до стану, який існував до проведення ремонтних робіт.

Раніше повідомлялося, що киянка, яка самовільно збудувала комерційний об’єкт на комунальній землі, постане перед судом.

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