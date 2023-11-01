Суд повернув під захист держави будівлю Квіти України

Київська прокуратура у суді відстояла охоронний статус пам’ятки культурної спадщини будівлі «Квіти України».

Столична прокуратура захистила статус культурної спадщини будівлі «Квіти України» у Києві. Апеляційний адміністративний суд скасував судове рішення, за яким недобросовісний забудовник намагався позбавити охоронного статусу пам’ятку «Оранжерею, навчально-методичний павільйон «Квіти України», – повідомляє Київська міська прокуратура.

Під час аналізу судових рішень, прокурори Київської міської прокуратури виявили ситуацію, коли суб'єкт господарювання успішно скасував рішення Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та Міністерства культури та інформаційної політики України, які включали будівлю «Квіти України» до Переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва та Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Також суд визнав припис Міністерства культури та інформаційної політики України про припинення будівельних робіт в історичному ареалі міста Києва незаконним і скасував його.

Зазначається, що будівля, споруджена у 1983-1985 роках в стилі пізнього модернізму, представляє собою цінний архітектурний зразок, що відзначає історичний розвиток мистецтва та архітектури XX століття.

Київська міська прокуратура подала апеляційну скаргу на судове рішення. Шостий апеляційний адміністративний суд, розглянувши всі аргументи прокурора, скасував рішення і відхилив позов комерційної структури в повному обсязі.

Зараз будівля «Квіти України» залишається під захистом держави.

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