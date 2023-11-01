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  1. В Украине

Суд вернул под защиту государства здание Цветы Украины

15:54, 1 ноября 2023
Киевская прокуратура в суде отстояла охранный статус памятника культурного наследия здания «Цветы Украины».
Суд вернул под защиту государства здание Цветы Украины
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Столичная прокуратура защитила статус культурного наследия здания "Цветы Украины" в Киеве. Апелляционный административный суд отменил судебное решение, по которому недобросовестный застройщик пытался лишить охранного статуса памятник "Оранжерею, учебно-методический павильон "Цветы Украины", - сообщает Киевская городская прокуратура.

Во время анализа судебных решений, прокуроры Киевской городской прокуратуры обнаружили ситуацию, когда субъект хозяйствования успешно отменил решение Департамента охраны культурного наследия КГГА и Министерства культуры и информационной политики Украины, которые включали здание "Цветы Украины" в Перечень объектов культурного наследия города Киева и Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Также суд признал предписание Министерства культуры и информационной политики Украины о прекращении строительных работ в историческом ареале города Киева незаконным и отменил его.

Отмечается, что здание, построенное в 1983-1985 годах в стиле позднего модернизма, представляет собой ценный архитектурный образец, отмечающий историческое развитие искусства и архитектуры XX века.

Киевская городская прокуратура подала апелляционную жалобу на судебное решение. Шестой апелляционный административный суд, рассмотрев все аргументы прокурора, отменил решение и отклонил иск коммерческой структуры в полном объеме.

Сейчас здание "Цветы Украины" остается под защитой государства.

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