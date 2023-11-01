Сейчас идет обсуждение, как для государства определить критерии, когда ВПЛ перестают быть переселенцами.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в настоящее время во власти ведутся дискуссии о том, сколько лет украинский гражданин может считаться внутриперемещенным лицом. Об этом она заявила на Всеукраинском форуме советов внутриперемещенных лиц, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам Верещук, сейчас дискуссии уже нашли свое воплощение в законопроекте, но детали она не рассказала.

«Сейчас есть проект закона, который мы разработали вместе с нашими организациями и депутатами. Там как раз стоит вопрос, который на сегодня еще не нашел свой конечный результат, - сколько лет лицо-гражданин Украины может считаться внутриперемещенным лицом. Это очень важный во всех измерениях вопрос», - сказала Верещук

Она отметила, что в Украине есть переселенцы с 2014 года, есть переселенцы после 24 февраля 2022 года, а также те, кто стал внутриперемещенным лицом уже дважды.

По словам вице-премьера, на сегодня идет обсуждение, как для государства определить критерии, когда ВПЛ перестают быть переселенцами.

«Пока однозначного ответа нет. Мы дискутируем, например, как минимум 5 лет», - добавила она.

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